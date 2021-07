Ladrão que roubou casa de delegada no MT é preso em Castelo de Sonhos no PÁ

Ladrão que roubou casa de delegada em Peixoto de Azevedo é preso no Pará (Foto:Divulgação Policia MT)

Um jovem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (12.07), depois de roubar a casa de uma delegada de Polícia Civil na cidade de Peixoto de Azevedo. O crime foi na terça-feira (06) e levado vários pertences da moradora como bijuterias e munições. A filha da delegada foi rendida pelos ladrões quando entrava na casa. A ação policial contou com a participação de policiais militares de Mato Grosso e do Pará e agentes da Polícia Judiciária Civil do Estado.

Com a informação do roubo, os policiais realizavam diligência a procura do criminoso que tinha sido identificado com ajuda dos policiais do Pará, morando com a sua namorada na cidade de Castelo dos Sonhos. Ambos foram rendidos. O jovem assumiu o crime e apontou uma área de pasto em Peixoto de Azevedo, onde tinha escondido os produtos levados.

Foram recuperadas 62 munições de vários calibres, um carregador, três pares de brinco e duas bolsas. O casal foi encaminhado à Delegacia da cidade.

(Com informações Nortão Online com Assessoria PM/MT)

