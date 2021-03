Concurso PM PA: resultado final das provas objetiva está publicado

O Diário Oficial do Pará tornou público o resultado final definitivo, bem como a relação de candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva do concurso PM PA. A lista completa dos aprovados você pode verificar clicando neste link, a partir da página 59.

O concurso PM PA para o cargo de oficial teve provas realizadas no último final de semana de fevereiro (28/2/2021), com aproximadamente 3 mil candidatos presentes. A banca Instituto Iades foi a responsável pela aplicação das provas.

O certame para provimento dos cargos na Polícia Militar do Pará ainda prevê aplicação de provas para o cargo de praças da corporação (masculino). A aplicação dessas provas foi suspensa pelo STF, devido ao aumento do contágio pela Covid-19.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Maurício Miranda Sá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...