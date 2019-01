Filho agride o pai a golpes de terçado, em Santarém –

Um homem de 40 anos feriu o pai, de 62 anos, na manhã deste domingo (21), durante uma briga entre os dois — Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Civil, o agressor apresentava sinais de embriaguez. A vítima recebe atendimento no Hospital Municipal.

Na manhã deste domingo (21), um homem de 40 anos feriu o pai, um idoso de 62 anos, a golpes de terçado em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, Raimundo Guilherme de Oliveira de Jesus cometeu o crime após ingerir bebida alcoólica.

Os dois tiveram uma briga e, após o filho atingir o pai, o idoso, Guilherme Celestino de Jesus, ainda conseguiu revidar com o próprio terçado. A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém (HMS).

O caso aconteceu na residência do agressor e da vítima, na Rua Independência, bairro Diamantino. Após denúncia, Raimundo foi preso e levado para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

O G1 solicitou nota sobre o estado de saúde do idoso Guilherme de Jesus e aguarda resposta.

Por:G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...