Filho mata pai a facadas na Comunidade Três Bueiras em Trairão PA

Segundo as primeiras informações que chegaram, o pai o sr Francisco Lopes Gonçalves conhecido por Chico teria ido buscar o filho Natanael Lopes Cruz que estaria bebendo, e ele por estar sob o efeito de alguma substância tóxica não gostou, e entrou em discussão com seu pai, de posse de uma arma branca tipo faca e atingiu seu pai que morreu na hora.

O assassinato aconteceu na tarde desta quarta- feira(18), na Comunidade Três Bueiras, município de Trairão no Sudoeste do Pará.

(Foto: Reprodução Redes Sociais) – O jovem foi capturado e amarrado, segundo informações ele não gostou do fato do pai ter ido busca-lo

