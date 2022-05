Policia Militar prende homem com IPhone furtado em Novo Progresso

Victor Rafael Coelho Soares, preso em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de furto e o IPhone foi recuperado – (Foto: Reprodução PM)

O furto aconteceu na noite desta terça-feira (17), o ‘smartphone’ IPhone 13 Pró Max, foi furtado de dentro da caminhonete da vítima, enquanto ela desceu para comprar uma passagem no Terminal Rodoviário de Novo Progresso Pará.

A localização do suspeito, foi possível com ajuda do aplicativo de rastreio que o aparelho possui, o furto aconteceu por volta das 21h30 e uma hora depois, já havia sido localizado em posse de Victor Rafael Coelho Soares, preso em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de furto e conduzido até a Delegacia Civil do município para a realização dos procedimentos cabíveis. (Com informações de plantao24horasnews)

