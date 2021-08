Filho mata pai para salvar a mãe em condomínio de luxo

O agressor era um empresário do ramo de som automotivo. Filho matou o pai, para defender a mãe, que era constantemente agredida. | Foto:Reprodução

De acordo com o garoto de 14 anos, as agressões contra a mãe eram constantes.

Casos de violência contra as mulheres aumentaram ainda mais durante a pandemia, já que as vítimas passaram a ficar mais tempo em casa com seus agressores. A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo.

Um adolescente de 14 anos matou a tiros o próprio pai, um empresário do ramo de som automotivo, que não teve a identidade divulgada. Segundo a Polícia Civil, o adolescente teria feito isso para defender a mãe que estava sendo agredida. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (4), em um condomínio de luxo em Valinhos, município a 90 km de São Paulo.

Segundo a polícia, o adolescente contou que atirou no pai para defender a mãe, que estava sendo agredida. Esse, inclusive, não teria sido o primeiro episódio de violência doméstica contra a mãe. De acordo com o adolescente, as agressões eram constantes.

A arma usada no crime pertencia ao empresário. Dentro do imóvel, a polícia encontrou oito armas, entre elas um fuzil e uma submetralhadora, além de diversas munições.

O homem foi encontrado caído na garagem do imóvel. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o empresário morreu no local antes da chegada do socorro.

Além do adolescente, outro filho do casal, de três anos, também mora na casa. A ocorrência foi registrada na delegacia de Valinhos. O adolescente e a mãe devem ser ouvidos pela Polícia Civil.

