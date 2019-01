Filhote de baleia é encontrado na praia do Humaitá, em Colares- morreu preso em uma rede de pesca

Filhote de baleia é encontrado em praia do município de Colares, no Pará | Pará

Um filhote de baleia foi encontrado na manhã dessa quinta-feira (4) na praia do Humaitá, em Colares, nordeste do Pará, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo pescadores que estavam no local, o animal ficou preso em uma rede de pesca. O filhote não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os pescadores disseram que o animal se feriu quando entrou em contato com a rede de pesca. Eles tentaram devolver o animal ao mar, mas o filhote estava muito debilitado e não conseguiu nadar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal tem mais de dois metros de comprimento. O filhote ainda está na praia do Humaitá aguardando equipes do Ibama e do Museu Emílio Goledi, que farão a coleta de amostras do animal para análise e identificação da espécie.



