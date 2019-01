José Alves quer ser eleito deputado federal para ajudar Bolsonaro passar o Brasil a limpo

(Foto:Myllena de Luca/impactoms)- O candidato a deputado federal, José Alves (PSL) conhecido como Zé da Viola, afirma que saúde de Mato Grosso do Sul e Brasil está um caos. O candidato foi entrevistado nesta quinta-feira (4), na rádio Diamante FM, no programa Bronca do Eli, com jornalista Eli Sousa.

Ao ser questionado sobre a decisão de entrar na política, José Alves afirma que existe uma crise moral. “O Brasil vive um dos piores momentos já vividos da história brasileira. Jamais alguém viu o Brasil atolado com tanta imoralidade, uma política de profissionais da corrupção, mercenários. Esse país que não desejamos para nossas crianças é o que me moveu a aceitar esse árduo desafio”, afirma.

“Só mudamos a política se mudarmos as caras de quem está lá. É preciso colocarmos gente de ficha limpa e cara nova. É necessário observar quando um candidato se apresenta de cara nova veja e observe quem é que está por trás. Renovação é gente que não tem comprometimento com essa política nojenta”, comenta.

Sobre as reivindicações, o candidato afirma que população quer mais emprego. “O que aprendemos no passado com nossos pais não existe, os valores estão invertidos. A população clama por saúde, educação, segurança e esse desemprego que arrebenta com a família brasileira”, disse.

“Vamos mostrar para o Brasil e para o mundo que queremos ser um governo justo, honesto e eficiente. Portanto nenhum candidato vai se contrapor da imoralidade e o dever de servir a população do nosso país”, finaliza.

Fonte:Impactoms.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...