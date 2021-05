Homem é assassinado e jogado dentro de fossa em construção em Uruará (PA)

(Foto: Reprodução.) – Um homicídio foi registrado neste fim de semana no município de Uruará (PA). Populares encontraram, por volta das 13h deste domingo (23), o corpo de um homem jogado dentro de uma fossa em construção, no km 157 norte, zona rural do município.

A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil foi informada sobre o fato às 17h, quando se dirigiu até ao local para dar inicio as investigações do caso. Segundo a polícia, a vítima foi identificada pelo nome de Dourivan Macena de Melo “Negão”, de 40 anos, que após o corpo ser removido do local foi constatado duas perfurações na nuca causado por instrumento perfurante.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava, no final da tarde de sábado (22), ingerindo bebida alcoólica na companhia de um indivíduo ainda não identificado, e o assassinato teria ocorrido por volta das 23h daquele dia.

Ainda segundo a polícia, duas testemunhas foram ouvidas no local e afirmaram que eles foram vistos por volta das 18h bebendo na residência e já no domingo (23), por volta das 13h, o corpo de Dourivan foi encontrado dentro da fossa por um morador localidade, e o indivíduo que estava trabalhando próximo ao local do crime não mais foi visto.

A Polícia Civil também informou que as investigações continuam com o fito de qualificar e localizar o principal suspeito do homicídio. O corpo de Dourivan foi sepultado por volta das 09h00 da manhã na Cidade de Uruará.

Fonte: Carlos Calaça

