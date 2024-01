Fim do tabu! São Paulo bate Corinthians em Itaquera e afunda rival na crise

Substitutos são-paulinos brilham. As mudanças de Carpini surtiram efeito e ampliaram o placar em apenas cinco minutos. Foi de Galoppo o chute desviado que gerou escanteio para o Tricolor. Na cobrança, Rato deu linda assistência para Luiz Gustavo, que subiu sozinho e venceu Cássio: 2 a 0.

Yuri acerta a trave. O Corinthians respondeu imediatamente antes de “sentir” de vez o gol adversário: Yuri Alberto recebeu na ponta esquerda, carregou para o meio ao cortar Arboleda e, sem opções por perto, arriscou chute de fora da área, carimbando a trave de Rafael.

Rafael faz milagre. Wesley substituiu Rojas após o gol de Luiz Gustavo e tentou, em jogadas pela esquerda, mudar o cenário da partida. Ele quase conseguiu aos 27 minutos, quando aproveitou bobeada de Pablo Maia, limpou Rato e ficou cara a cara com o goleiro. O problema para o jovem é que Rafael fechou o ângulo e salvou seu time.

Arthur faz golaço. Acionado no lugar de Yuri Alberto, Arthur mostrou estrela e diminuiu o placar já na casa dos 45 minutos. Ele aproveitou sobra dentro da grande área e fuzilou o gol do São Paulo: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1×2 SÃO PAULO

Data e horário: 30 de janeiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Romero, Raul Gustavo (COR); Alisson, Calleri, Welington (SPO)

Cartões vermelhos: Caetano (COR)

Gols: Calleri (SPO), aos 19 min do 1° tempo; Luiz Gustavo (SPO), aos 5 min do 2° tempo; Arthur (COR), aos 45 min do 2° tempo.

