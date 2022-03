Fio elétrico cai sobre carro e mata homem em estrada no Pará

Incidente ocorreu em rodovia federal do município de São Domingos do Capim | Foto: Print / Divulgação

O carro onde a vítima se encontrada com a filha foi atingido por um fio de alta tensão

Nesta quinta-feira (03) um homem ainda não identificado morreu eletrocutado em rodovia federal próxima ao município de São Domingos do Capim no Pará, nordeste paraense. (As informações são do Brenda Hayashi).

Segundo relatos de um vizinho da vítima, o homem estava dirigindo quando um fio de alta tensão caiu no ramal, e o carro em que ele estava, com a filha dele, foi atingido. O homem morreu na hora, e a filha foi encaminhada em estado grave ao hospital da região. Familiares, vizinhos e conhecidos da vítima pretendem fechar a rodovia em sinal de protesto.

