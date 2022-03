Rússia x Ucrânia: bombardeios russos deixam 47 mortos em Chernihiv; Putin nega ataques

Família retira pertences de casa bombardeada em Irpin, nos arredores de Kiev, nessa sexta-feira (Foto:Aris Messinis / AFP)

Presidente da Rússia diz que tropas não bombardearam Kiev ou outras cidades da Ucrânia: para ele, acusações são “falsidades grosseiras”. (As informações são de Lázaro Magalhães).

O presidente russo Vladimir Putin negou nesta sexta-feira (4) que as tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia. Segundo afirmou o líder do governo da Rússia, essas acusações seriam “falsidades grosseiras”. “Informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas”, disse Putin durante uma conversa telefônica com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, disse o Kremlin em um comunicado oficial.

Vladimir Putin durante pronunciamento, esta semana. Putin: ‘falsidades propagandísticas’ (Andrei Gorshkov / AP / Estadão Conteúdo)

Sobe número de mortos em Chernihiv

Autoridades ucranianas divulgaram nesta sexta-feira um novo balanço de 47 mortos apenas durante os bombardeios russos de quinta (3) na cidade de Chernihiv, no norte do país

“De acordo com os relatórios detalhados de instituições médicas, ontem, 3 de março, um bombardeio da aviação russa no território de Chernihiv deixou 47 mortos: 38 homens e nove mulheres. Dezoito pessoas foram resgatadas”, divulgaram as autoridades ucranianas na rede social Facebook.

Antes, os serviços locais de resgate haviam informado, ainda na quinta-feira, que os bombardeios haviam deixado 33 mortos.

A Ucrânia está acusando o exército russo de ter atacado uma área residencial na quinta-feira em Chernihiv, cidade situada ao norte Kiev e perto da fronteira com Belarus.

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/15:10:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...