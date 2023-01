‘Fiquei feliz em ser chamado’, afirma cacique Raoni após subir rampa com Lula na cerimônia de posse

Lula e Cacique Raoni caminham após o presidente receber a faixa presidencial — Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Ele ainda contou que conversou com o presidente e lembrou das terras indígenas ainda não demarcadas, e pediu atenção do governo sobre a demanda de reparação histórica aos povos originários.

O cacique Raoni Metuktire, de 90 anos, líder do povo Kayapó, afirmou, nesta segunda-feira (2), que ficou feliz em ter sido chamado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para subir a rampa com ele durante a cerimônia de posse, no domingo (1º).

Raoni é reconhecido internacionalmente como defensor dos povos indígenas e, junto com outros sete representantes da sociedade, foi o antepenúltimo a tocar na faixa presidencial a ser entregue à Lula, no Palácio do Planalto.

Ao g1, Raoni contou que, antes de subir, pensou em todas as gerações de brasileiros.

“Fiquei pensando que seria muito bom que, daqui para a frente, todas as pessoas pudessem, no Brasil, ter o seu bem viver e em paz. Eu fiquei feliz de participar da subida”, contou.

O neto dele, Patxon Metuktire, fez a tradução da fala de Raoni durante a entrevista. Conforme o cacique, ele espera que o momento de subir a rampa com Lula, registrado no mundo todo, seja lembrado.

“Agora, os povos indígenas eu espero que o momento que participei deve ser lembrado porque fizemos uma aproximação com o governo. Eu pedi ao Lula para ajudar os indígenas e lembrei das terras ainda não demarcadas. Eu espero que o governo demarque as terras para garantir a paz aos indígenas. Aos parentes, eu falo que fiz minha parte, tive a oportunidade de conversar com o presidente e pedi atenção aos indígenas”, afirmou.

Raoni ainda lembrou aos parentes que pensam diferente dele.

“Eu quero falar com os parentes, principalmente àqueles que pensam diferente de mim, e permitem a entrada de garimpeiros e madereiros na Terra Indígena. Eu só quero lembrar que teve tempo na nossa história que o general Rondon defendia os indígenas e foi assim que sobrevivemos. E eu quero ajudar, para que juntos, possamos cobrar o governo garantir nosso território e nossos direitos”, disse.

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/16:25:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...