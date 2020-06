Fiscalização da operação ‘Tamoio’ na BR-230 apreende veículo com registro de furto

Veículo com registro de furto foi apreendido durante fiscalização na BR-230 — Foto: PRF/Divulgação

Ações foram realizadas na quarta-feira (24) por agentes da PRF de Santarém.

Durante fiscalizações de rotina, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Grupo de Patrulhamento Tático de Santarém, no oeste do Pará, apreenderam na BR-230, km 1.111, no município de Itaituba, um veículo com registro de furto. A apreensão foi realizada no fim da tarde de quarta-feira (24).

Segundo a PRF, após verificar a identificação veicular foi constatado que o carro, do tipo Fiat, estava com ocorrência de furto, registrada no estado de São Paulo, em fevereiro de 2018. O condutor e o veículo foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Outras ocorrências

Veículo com registro de roubo do município de Ananindeua (PA) foi apreendido — Foto: PRF/Divulgação

Também na quarta-feira, por volta das 22h, uma arma de fogo foi encontrada em um veículo na BR-230, no km 1.113. De acordo com a PRF, após buscas no carro, foi encontrada no porta malas uma espingarda, calibre 20, com três munições intactas. O condutor e o veículo, um táxi, foram apresentados à delegacia de Itaituba.

