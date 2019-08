Governador assina ordem de serviço do Hospital Materno Infantil de Santarém; obras serão retomadas em 10 dias

Governador Helder Barbalho, prefeito de Santarém Nélio Aguiar e David dos Santos Caldas assinaram ordem de serviço do HMI — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Empresa vencedora da licitação terá o prazo de 10 meses para concluir as obras.

Foi assinada na terça-feira (20) pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a ordem de serviço para as obras do Hospital Materno Infantil (HMI) de Santarém, no oeste do Pará. De acordo com o documento, as obras que estão paradas desde outubro de 2015, serão retomadas em 10 dias.

Através de seu perfil nas redes sociais, o governador disse que será concluído um sonho dos santarenos. “A empresa vencedora do processo licitatório tem o prazo de 10 meses para concluir as obras. Até o primeiro semestre de 2020, nós estaremos abrindo as portas do Materno Infantil que estará pronto para atender Santarém e a região do Baixo Amazonas”, ressaltou.

Para o prefeito Nélio, a retomada das obras é um importante passo para a melhoria da saúde da população. “O atendimento para a mulher e para os recém-nascidos será de alta qualidade, já que será um hospital de alta complexidade. As obras estavam há mais de quatro anos parada e a prefeitura sem recursos para retomar a obra, mas com o investimento do governo, de R$ 25 milhões, fizemos a licitação e chegamos a esse momento da assinatura da ordem de serviço e posterior conclusão das obras”, disse.

Obras do Hospital Materno Infantil de Santarém estão paradas desde 2015 — Foto: Ascom/PMS

As obras do Hospital Materno Infantil estão paradas desde outubro de 2015. Para sua retomada, o Governo do Estado do Pará firmou convênio com a Prefeitura de Santarém, na ordem de R$ 25 milhões, no dia 20 de março deste ano, por ocasião da instalação do programa “Governo por todo o Pará”, no município.

O HMI foi projetado em uma área total de 7.400 m². A unidade terá em sua estrutura 85 leitos de enfermaria, divididos entre a clínica obstétrica (30 leitos e dois isolamentos) e a clínica pediátrica (50 leitos e três isolamentos), e 36 leitos de internação intensiva (UTI/UCI e Mãe Canguru), totalizando 121 leitos e 34 consultórios.

