Fiscalização no Pará- motorista com nota de cimento escondia cachaça

Os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, no km 15 da rodovia PA-447, no sudeste paraense, apreenderam, na última terça-feira (20), 1.618 garrafas de cachaça com documento fiscal irregular.

O caminhão oriundo de Anápolis, no estado de Goiás, com destino a Conceição do Araguaia, no Pará, fez uma parada na unidade fazendária e apresentou uma nota fiscal de cimento.

“A equipe de fiscalização foi verificar a carga e encontrou, por trás do cimento, as 1.618 garrafas de cachaça sem nota fiscal. É uma tentativa de esconder mercadoria de alto valor no meio de outra carga, para evitar o pagamento do imposto”, contou o coordenador da unidade de Carajás, Marcelo Dias.

A mercadoria foi avaliada em R$ 58 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$17 mil, referente ao ICMS e multa. A mercadoria está apreendida aguardando pagamento para liberação.

