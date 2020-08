Seap divulga lista de casas penais habilitadas a receber visitas a partir do dia 17 de agosto

Reabertura Seap — Foto: Ascom/Seap

Segundo o governo, liberação das unidades levou em consideração o risco de contágio da Covid-19.

O governo do Pará divulgou nesta quarta-feira (5) a lista de unidades prisionais que estão habilitadas para receber visitas de parentes de detentos. Segundo o governo, a liberação das unidades levou em consideração o risco de contágio da Covid-19 em cada município. Assim como já anunciado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as visitas serão retomadas no dia 17 de agosto.

Ainda de acordo com o governo do Pará, a lista de unidades prisionais habilitadas a receberem visitas pode diminuir, ou aumentar, a cada semana. Tudo depende das avaliações periódicas realizadas por equipes da Secretaria de Saúde (Sespa) e pelo Gabinete de Crise da Seap.

As unidades habilitadas são:

Central de Triagem da Cremação (CTC)

Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves (CRCAN)

Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRMO)

Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC)

Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB)

Centro de Recuperação Feminino de Marituba (CRFM)

Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI)

Central de Triagem Metropolitana I (CTM I)

Central de Triagem Metropolitana III (CTM III)

Carceragem de Almeirim (CALMEIRIM)

Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRA)

Central de Triagem de Altamira (CTALT)

Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB)

Centro de Recuperação Regional de Cametá (CRRCAM)

Centro de Recuperação Regional de Itaituba (CRRI)

Centro de Recuperação Regional de Mocajuba (CRRMOC)

Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA)

Retorno com ressalvas

Mesmo com a liberação das visitas, a entrada de visitantes nas unidades prisionais deverá obedecer a normas e protocolos de segurança e higienização. As unidades com visitas liberadas serão equipadas com barreiras sanitizantes para pisos nas entradas e nos locais de acolhimento aos visitantes.

Além disso, durante as visitas será obrigatório o uso de máscara por todos os presentes e o distanciamento social de 1,5m, permanecendo proibido qualquer contato físico. Os espaços onde as visitas são realizadas também serão higienizados e desinfetados, antes e após o término de cada encontro, e ficará disponível álcool em gel ou líquido para os familiares e internos.

De início, também só será permitida a entrada em unidades prisionais de visitantes maiores de 18 anos, não pertencentes aos grupos de risco da Covid-19. Serão permitidas apenas visitas de familiares cadastrados biometricamente no sistema de informações da Seap. Para atender os visitantes de forma contínua e ininterrupta, o prédio da Seap, localizado na Rua Santo Antônio, em Belém, foi definido como ponto fixo de cadastramento de visitantes.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...