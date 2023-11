Moradores vão aos cemitérios à noite no ‘dia dos mortos’, em cidade do Pará; vídeo

(Foto>Créditos: Alexandre Nascimento) – Movimentação noturna foi intensa nos cemitérios de Mosqueiro.

Os moradores a Ilha de Mosqueiro, em Belém, mantiveram a tradição de vários anos e repetiram nesta quinta-feira, 2, a homenagem noturna aos entes que já partiram desta vida. No Dia de Finados, os cemitérios públicos do distrito regularmente ficam bastante movimentados com pessoas que vêm de todos os lugares da ilha e até de outras localidades para lembrar amigos e familiares que já não estão mais no mundo terreno.

Ao longo dos últimos dias, os cemitérios de São José (Vila), Santa Maria (Carananduba) e São Odorico (Baía do Sol) foram preparados para receber visitação no Dia de Finados.

As necrópoles de Mosqueiro abriram às 7h da manhã e devem fechar às 22h, em respeito à tradição popular de Mosqueiro de homenagear seus entes queridos no horário noturno em ritual conhecido como “iluminação”, quando as velas são acesas sobre os túmulos clareando o ambiente, durante a reunião das famílias.

Segundo a diretora do Departamento de Necrópoles da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos), Heloísa Andrade, o grande fluxo de público é aguardado no cemitério São José, na Vila, o maior do distrito com mais de 1.900 sepulturas.

O Dia de Finados, juntamente com o Dia das Mães e Dia dos Pais são datas significativas para o público. Por isso, as necrópoles recebem serviços de limpeza, poda das árvores e limpeza dos túmulos pelos chamados “zeladores” dos túmulos.

Moradores de Mosqueiro vão aos cemitérios à noite no 'dia dos mortos';Movimentação noturna foi intensa nos cemitérios -Os moradores a Ilha de Mosqueiro, em Belém, mantiveram a tradição de vários anos e repetiram nesta quinta-feira, 2,Leia mais>https://t.co/hbQFSEjsnq pic.twitter.com/6pF8KPNPYP — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 3, 2023

