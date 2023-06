Fisioterapia do Regional do Baixo Amazonas realiza mais de 30 mil sessões em seis meses

Serviço acompanha pacientes internados nas UTI’s e clínicas e também oferta acompanhamento para usuários que já foram desospitalizados

A dona Darlene Blair Silva Fernandes, 64 anos, ficou internada no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, durante quase dois meses em tratamento de uma hérnia de hiato. Durante todo o período na unidade, ela teve o acompanhamento da equipe de fisioterapia, que ajudou na recuperação da paciente.

E mesmo depois de cinco meses da alta hospitalar, ela continua realizando sessões de fisioterapia três vezes na semana para auxiliar no retorno da mobilidade. “Quando cheguei aqui, eu não andava. Depois de algumas sessões consegui voltar a andar. Acho que é fundamental sair da internação e começar logo esse atendimento. Faz muito bem para mim”, afirmou.

O Regional de Santarém conta com um serviço de fisioterapia que atua na recuperação dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) neonatal, pediátrica e adulto; nas unidades de internação e também no setor de acolhimento do hospital. Além da realização de consultas e sessões ambulatoriais, para usuários que já são atendidos no HRBA. Ao todo, 35 profissionais realizam este atendimento. Nos últimos seis meses, de dezembro de 2022 a maio deste ano, o HRBA realizou 1800 consultas e 33.014 sessões de fisioterapia.

“A gente consegue fazer a cobertura da reabilitação desse paciente desde a fase crítica, quando ele está internado na UTI, até depois da desospitalização, com os atendimentos ambulatoriais. Fazemos uma avaliação inicial do usuário e a partir daí definimos as metas e as condutas que vamos tomar para reabilita-lo. Atendemos pacientes de todas especialidades e de todas as idades, desde recém-nascidos, crianças, adultos e até os mais velhos”, explicou o coordenador do serviço de fisioterapia, Fábio Cunha Ribeiro.

Mobilização precoce – Um dos atendimentos ofertados pela fisioterapia do HRBA é a mobilização precoce dentro da UTI. O hospital conta com um fisioterapeuta para cada 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Assim que os pacientes têm condições clínicas, eles são incentivados por meio de exercícios e atividades a retomar os movimentos, o que também ajuda e muito na recuperação e tratamento.

“Quanto mais cedo e clinicamente possível esse paciente for movimentado, maiores são os benefícios. Vários estudos mostram que essa é uma prática positiva e segura para ser utilizada dentro do ambiente de uma Unidade de Terapia Intensiva”, concluiu Fábio.

Quem recebeu este atendimento desde a internação na UTI e segue sendo acompanhada pelos fisioterapeutas, aprova o serviço prestado pelo HRBA em benefício da população. “O hospital é maravilhoso. Graças a Deus eu fui muito bem atendida aqui. Se não fosse a fisioterapia, nem sei como estaria hoje”, agradeceu Darlene Blair.

Serviço – O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

