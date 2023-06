Obras e serviços da Águas de Novo Progresso garantem maior segurança operacional do sistema de abastecimento

A concessionária realizou a duplicação de uma adutora, iniciou a instalação de novos equipamentos e entregou dois novos poços, em um pacote de medidas que já estão beneficiando a comunidade.

Com o objetivo de garantir uma maior segurança operacional do sistema de abastecimento e aumentar o acesso da população aos serviços de água tratada, a Águas de Novo Progresso realizou a duplicação de uma adutora, iniciou a instalação de novos equipamentos e entregou dois novos poços, em um pacote de medidas que já estão beneficiando a comunidade.

Uma maior adutora de 300 mm foi construída para a captação da água até a Estação de Tratamento de Água (ETA). Junto a ela, ventosas também foram instaladas. “Essas ventosas são eliminadoras de ar, projetadas para expelir o ar retido que se acumula nos pontos altos de uma tubulação. Essa válvula elimina o ar continuamente a partir de um sistema, liberando pequenas quantidades de ar antes que grandes bolsões possam se formar dentro da tubulação”, explicou o coordenador da Águas de Novo Progresso, Alessandro Silva.

Segundo Alessandro, tal função colabora para evitar os chamados “golpes de aríete”. “O golpe de aríete é um pico de pressão causado por uma alteração súbita na velocidade do caudal na tubagem. Esse fenômeno é denominado assim, porque os picos de pressão são frequentemente acompanhados por um ruído que dá a impressão de haver algo semelhante a um aríete a bater na tubagem”, explicou o coordenador.

Para tanto, os agentes de saneamento atuaram dois dias para a instalação das ventosas, que passaram a contribuir com uma maior segurança no sistema, quando evitam um rompimento na adutora e garantem a não interrupção no abastecimento. “É um benefício que abrange toda a cidade”, pontuou Alessandro Silva.

O coordenador ainda comemorou a entrada de operação, no mês de maio, de dois novos poços tubulares profundos, de 200 metros cada. “O primeiro irá atender os bairros Juscelândia e Cerro Azul. O segundo os bairros Tom da Alegria III e o Bela Vista. Ambos também contribuem para evitar a falta de água nos períodos de estiagem, como o que vamos entrar no inverno, quando há menos índices de chuvas”, finalizou Alessandro Silva.

Todas as medidas necessárias de segurança foram tomadas para execução da obra, desde a utilização de escoras para evitar possíveis desmoronamentos de terras, utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI / EPC) e realizado ainda análises preliminares de risco do local, mantendo assim a segurança de todos.

Serviço – Saiba mais sobre a atuação da Águas de Novo Progresso pelo www.aguasdenovoprogresso.com.br e Facebook: www.facebook.com/aguasdenovoprogresso. O telefone de contato, com ligação gratuita e serviço via WhatsApp, é o 0800 647 6060. A Águas de Novo Progresso fica localizada na Av. Brasil, 981, Rui Pires de Lima, N. Progresso/ PA e o atendimento presencial é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Fonte:Comunicação Institucional – Aegea MT/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/08:10:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...