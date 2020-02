Flamengo conquista o primeiro título de 2020

Flamengo levanta a taça de campeão da Supercopa.

Foto: Alex Farias / PhotoPress / Estadão Conteúdo

O time de Jorge Jesus deu mais uma mostra que está em outro patamar. No Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo fez a decisão da Supercopa do Brasil parecer fácil, vencendo por 3 a 0 e garantindo mais uma taça para a Nação, que compareceu em grande número no estádio. Os gols rubro-negros foram de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta, que iniciam 2020 como terminaram a última temporada: campeões e no comando de um ataque letal.

O fim de semana também foi de clássicos estaduais. Pelo Gauchão, o Grêmio aproveitou a expulsão de Musto no primeiro tempo e fez 1 a 0 sobre o Inter, no Beira-Rio, se classificando para a final do primeiro turno. No Morumbi, São Paulo e Corinthians empataram por 0 a 0 em um duelo marcado por ótimas atuações dos goleiros Cássio e Tiago Volpi. No mais, Palmeiras venceu o Mirassol na estreia do novo gramado sintético do Allianz Parque, enquanto Santos e Cruzeiro empataram com Ferroviária e Patrocinense, respectivamente, e o Atlético-MG foi derrotado pela Caldense em casa.

