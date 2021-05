Flamengo empata sem gols com o Vélez e confirma liderança do Grupo G

Flamengo e Vélez Sarsfield empataram sem gols na noite desta quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores.

O resultado serviu para os flamenguistas ficarem com a liderança do Grupo G com 12 pontos, dois a mais que os argentinos, que ficaram em segundo na chave.

Logo aos três minutos o Flamengo deu a impressão que iria pressionar. Após saída errada da zaga argentina, Arrascaeta mandou a bola na trave do goleiro Hoyos. No rebote, De los Santos se antecipou a Gabigol e cedeu escanteio.

Mas aos poucos o Flamengo foi perdendo o meio-de-campo e viu os argentinos controlarem a posse de bola. Tanto que quase abriram o placar aos 14 minutos após cruzamento de Mancuello. De los Santos cabeceou e Janson completou para grande defesa de Diego Alves. Aos 28 minutos Mancuello deu um susto no arqueiro flamenguista em cobrança de escanteio, quase marcando um gol olímpico.

O Flamengo deu sinal de vida aos 35 minutos. Após boa jogada de Isla, Gabigol disputou a bola com o goleiro, mas a zaga argentino afastou o perigo. Dois minutos depois, Arrascaeta exigiu boa defesa de Hoyos. No rebote Gabigol mandou para fora, mas o artilheiro estava impedido.

O Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando. Aos dois minutos Gustavo Henrique aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para fora. Já aos 11, Pedro arriscou de fora da área e fez a bola raspar a trave direita.

A pressão continuou. Aos 21 minutos Gérson cruzou, Gustavo Henrique cabeceou e o goleiro do Vélez salvou na pequena área. Já aos 27 minutos o arqueiro salvou um chute de Éverton Ribeiro. Aos 40 minutos, Hoyos voltou a atuar, dessa vez em chute de João Gomes.

No último lance do jogo, Ortega foi expulso por jogo violento. Mas era tarde para o Flamengo aproveitar.

Enquanto aguarda para conhecer seu próximo adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A estreia será no próximo domingo, às 16h(de Brasília), contra o Palmeiras. As duas equipes se enfrentam no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...