Flamengo marca perto do fim e sai na frente do Corinthians pela Copa do Brasil

Por:

Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria/arquivo)- O Corinthians tentou jogar, abriu seu time e buscou pressionar o Flamengo na noite desta quarta-feira, dentro da Arena. Depois de muita disputa no meio-campo e alguns contragolpes de ambos os lados, porém, quem saiu vencedor foi o time visitante, aproveitando uma bela cabeçada de Willian Arão, já na parte final do jogo. Com o resultado, o Rubro-Negro pode jogar pelo empate no segundo jogo, enquanto o Timão precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

A definição do confronto será no dia 4 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Bem antes disso, porém, ambos os times têm outros compromissos marcados. Pelo Brasileiro, os comandados do técnico Fábio Carille enfrentam o Atlético-PR, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, enquanto os atletas de Abel Braga visitam o Atlético-MG, no sábado, às 19h (de Brasília), no Independência.

O primeiro tempo mostrou um duelo bastante equilibrado na Arena, com o Alvinegro apostando em uma marcação alta para surpreender os cariocas. Mostrando um time com apenas Ralf de volante, Carille viu seu time ter boa oportunidadea com Vagner Love, mas o atacante não passou para Boselli, livre. A resposta veio em cruzamento de Arrascaeta para Léo Duarte, que cabeceou rente à trave de Cássio.

O Flamengo, que conseguiu siar da pressão corintiana depois dos 15 minutos do primeiro tempo, passou a ter mais a bola em seus pés e colocou seus meias no jogo. Em bola alçada na área, Bruno Henrique ganhou disputa com Manoel e a redonda sobrou nos pés de Éverton Ribeiro. O canhoto cortou Avelar duas vezes, uma para fora e outra para dentro, chutando para defesa segura de Cássio.

O Timão, aparentemente assustado com o perigo levado pelo adversário, deixou de pressionar o adversário e recuou a marcação, esterilizando um pouco das armas adversárias. Até o intervalo, o único lance de ataque relevante foi um chute de fora da área de Bruno Henrique, ao lado da meta de Cássio.

No segundo tempo, o Alvinegro apostou por pouco tempo na mesma equipe da etapa inicial. Sem reação dos seus comandados, logo mandou a campo Pedrinho no lugar de um apagado Mateus Vital. Depois, Jadson no posto de um tão apagado quanto Boselli. Abel respondeu com Diego na vaga de Arrascaeta. A partir dali o jogo ficou franco e bem mais agradável para os presentes e telespectadores.

Os donos da casa ameaçaram em duas finalizações de Danilo Avelar, uma defendida por Diego Alves e outra para fora. Depois, Jadson chutou para boa defesa do arqueiro adversário. O Mengão respondeu com bom contra-ataque, passe de Diego para Bruno Henrique exigir boa defesa de Cássio. Quando o duelo parecia diminuir um pouco de ritmo, porém, veio o elemento surpresa para abrir o placar.

Clayson errou passe bobo na saída de bola e entregou nos pés do Flamengo. A redonda rodou até o lado esquerdo, onde Bruno Henrique cruzou na medida para Willian Arão, como um raio, entrou na defesa adversária e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro. Os cariocas, a partir dali, conseguiram segurar a vantagem e, mesmo com uma tentativa de pressão dos anfitriões, saíram vencedores.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...