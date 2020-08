Perto do Re-Pa, Paysandu perde para o Manaus e se complica na Série C; assista os melhores momentos

O time bicolor somou mais uma derrota na competição nacional. Agora, o foco é no Campeonato Paraense

Rennan foi autor do primeiro gol da vitória do Manaus em cima do Paysandu (Foto:Ismael Monteiro MFC)

O Paysandu perdeu para o Manaus, na noite de sábado, por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada da Série C. Desorganizado, o Lobo viu o Gavião do Norte ser superior e marcar com Rennan e Paulinho. Diego Matos foi quem marcou para o Papão.

Com isso, o Paysandu caiu para a sétima posição, com quatro pontos. Já o Manaus entrou temporariamente no G4 do grupo A, com 5 pontos.

A partir de agora, o Papão muda a chave e passa a pensar apenas no Campeonato Paraense. Na próxima quarta-feira, o time bicolor encara o Remo, às 20 horas, no Mangueirão, no primeiro jogo da final do Parazão. O segundo Re-Pa será no outro domingo (6), às 17 horas, no Mangueirão.

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu fez um primeiro tempo abaixo do que vinha apresentando. Errou passes, se complicou com a marcação do Manaus, não tinha boa transição e foi bastante pressionado.

Ainda no início da partida o Manaus teve chance de abrir o placar com boa jogada de Fumaça pela direita. Ele invadiu a área e bateu forte. Mas o goleiro do Papão conseguiu espalmar e mandar para escanteio, o que depois terminou sem finalização correta.

O time bicolor acabou pagando caro pelos erros e desatenção quando o Manaus marcou aos 21 minutos. A jogada veio com uma devolução mal feita pelo lateral esquerdo Diego Matos. Aproveitando a falha, Rennan pegou a bola e chutou rasteiro para o funda da rede, abrindo o placar na Arena da Amazônia.

O Paysandu foi tentando se arrumar, mas ainda assim pecou muito em vários aspectos técnicos e quase não ameaçou o gol do adversário. Algumas vezes chutava de fora da área. Até que, aos 47 minutos, em cobrança de falta, Diego Matos, o mesmo que falhou no gol do adversário, anotou o dele na Arena da Amazônia. O camisa 36 cobrou falta rasteira no canto esquerdo de Jonathan e empatou para o Papão.

SEGUNDO TEMPO

O início da segundo etapa fez parecer que talvez o Paysandu melhorasse e time bicolor teve uma boa chance para virar. A jogada ocorreu quando Welington Reis cruzou e Vinícius Leite escorou para Nicolas, que estava dentro da área, mas o goleiro Jonathan conseguiu se antecipar e defendeu antes da conclusão. E foi assim que tudo ficou apenas na ilusão.

Pois aos 7 minutos o Manaus conseguiu ampliar o placar na Arena da Amazônia. Tudo começou quando Fumaça avançou pela direita e cruzou forte rasteiro. A bola passa pelo goleiro Gabriel Leite, mas não por Paulinho que, de carrinho, empurrou para as redes.

O que se viu depois foi um Paysandu sem encaixe ofensivo, desorganizado e que dava muitas oportunidades ao adversário. Para piorar, na reta final, ainda ficou com um jogador a menos. Perema fez falta, levou o segundo amarelo e acabou expulso.

O time bicolor volta para Belém sem qualquer pontuação e mais uma derrota na Série C. Algo que pode influenciar de algum jeito no Re-Pa da semana que vem.

Ficha Técnica

Manaus x Paysandu

4ª rodada da Série C

Manaus – Jonathan; Edvan, Luis Fernando, Thiago Spice e Rennan; Derlan (Márcio Passos), Gabriel Davis e Janeudo; Rossini, Fumaça (Jandy) e Paulinho Simionato (Mateus).

Técnico: Luizinho Lopes

Paysandu – Gabriel Leite; Tony, Wesley Matos (Micael), Perema e Diego Matos; Anderson Uchôa (Alex Maranhão), Wellington Reis (Alan Calbergue), Luiz Felipe (Uilliam Barros) e Juninho (Mateus Anderson); Vinícius Leite e Nicolas

Técnico: Hélio dos Anjos

Gol: Rennan (21’/1ºT), Paulinho (7’/2ºT); Diego Matos (47’/1ºT)

Cartões Amarelos: Derlan, Gabriel Davis, Rennan, Marcio, Mateus; Tony e Nicolas, Perema, Alex Maranhão

Cartão Vermelho: Perema

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Quarto árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (AM)

Por:ORM /Andreia do Espírito Santo

29.08.20 21h20

