Flamengo perde para o Ceará no Maracanã e se complica no Brasileirão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ceni fez mais uma mudança. Colocou Vitinho no lugar de Isla. A pressão era rubro-negra, mas nada de gol. Renê e Rodrigo Muniz entraram. Saíram Filipe Luís e Pedro. O Ceará ainda ampliou. Kelvyn, que entrara no lugar de Cléber, recebeu na direita e chutou no canto: 2 a 0.

O Ceará recuou a marcação. O Flamengo não apresentava ideias para superar a marcação do rival e buscava cruzamentos, em vão. O Vozão ainda teve mais uma chance, com Vina, que chutou para fora.

O Flamengo volta a campo contra o Goiás, em Goiânia, dia 18, segunda-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará recebe o Bragantino, domingo, no Castelão.

O Flamengo continua na quarta colocação, com 49 pontos, ainda a sete pontos do líder São Paulo, que perdeu para o Santos. O Ceará agora tem 39 pontos e está na nona colocação.

É a segunda derrota seguida do Fla no torneio, que já havia perdido o clássico para o Fluminense. A pressão aumenta.

O Flamengo, mais uma vez, decepcionou e vai se complicando, a cada rodada, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu para o Ceará, neste domingo, por 2 a 0, no Maracanã, pela 29ª rodada da competição.

You May Also Like