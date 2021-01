Corinthians faz treino técnico para primeiro desafio de 2021

O Corinthians treinou na manhã deste domingo, dando sequência à preparação para o duelo com o Fluminense, que ocorre na quarta-feira, na Neo Química Arena.

Este será o primeiro compromisso do Alvinegro no ano de 2021.

As atividades comandadas por Vagner Mancini tiveram foco na parte técnica. O elenco foi dividido em quatro times, que realizaram trabalhos em campo reduzido.

A preparação do Timão para o jogo com o Tricolor Carioca segue na segunda-feira, com o treinamento marcado para o período da tarde.

A partida com o Fluminense é importante para o Corinthians se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Os cariocas estão no sétimo lugar do Brasileirão com 43 pontos, quatro a mais que os paulistas, que ocupam a nona posição.

Por:Gazeta Esportiva (foto: (Rodrigo Coca/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...