Flamengo vence Millonarios e vai às oitavas na Libertadores

(Foto: Reprodução/Conmebol)- O Flamengo está nas oitavas de final da Libertadores! O Rubro-negro venceu o Millonarios por 3 a 0 nesta terça-feira (28) pela última rodada da fase de grupos da competição. A equipe do técnico Tite contou com gol contra do zagueiro Vargas para abrir o placar. Depois, Pedro marcou duas vezes para garantir a vitória.

Com esse resultado, o Flamengo somou 10 pontos e garantiu a classificação sem depender do resultado da partida entre Bolívar e Palestino. O Rubro-Negro chegou à sexta rodada na segunda posição do Grupo E e precisava apenas de uma vitória para avançar de fase. No outro jogo da chave, o Bolívar venceu o Palestino e avançou em primeiro lugar.

A partida começou com o Flamengo dominando as ações e pressionando o adversário. O primeiro gol veio logo aos 6 minutos, quando Pedro aproveitou uma falha da defesa colombiana para abrir o placar. O segundo foi um gol contra de Juan Vargas aos 25 minutos, que ampliou a vantagem rubro-negra. Já no final do primeiro tempo, Pedro marcou seu segundo gol após bela jogada individual, deixando o placar em 3 a 0 antes mesmo do intervalo.

O Flamengo manteve o controle da partida na segunda etapa, apesar de certa acomodação devido à vantagem construída no placar. O time da casa teve chances de ampliar o marcador, mas pecou nas finalizações. Já o Millonarios, que pouco ameaçou o gol adversário, viu sua campanha na Libertadores chegar ao fim sem vitórias.

Próximos jogos

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, que volta depois de duas rodadas paralisado. E a equipe de Tite tem logo um clássico pela frente. Enfrenta o Vasco no domingo (2), às 16h, no Maracanã.

O Millonarios também volta a campo no domingo (2), enfrentando o Junior Barranquilla pelo Campeonato Colombiano.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/10:03:07

