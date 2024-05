Pai mata filho de 4 anos envenenado para se vingar da ex-mulher e é flagrado descartando frasco para incriminar escola, em Alagoas

Foto: Reprodução- Homem foi preso nesta quarta-feira (29) e confessou o crime. Um dia antes, Matheus Soares deu uma entrevista para a TV lamentando a morte do filho como uma fatalidade.

O pai do menino de 4 anos que morreu após passar mal na escola foi preso nesta quarta-feira (29) e confessou o crime. Matheus Omena Soares dos Santos disse à polícia que comprou chumbinho para envenenar o filho e que fez isso para se vingar da ex-mulher, mãe do menino.

“Ele foi muito frio. Mas confessou que teve um relacionamento de 8 anos com a mãe do menino e que estavam há 6 meses separados. Foi quando resolveu se vingar da mulher tirando a vida do próprio filho”, disse o delegado Sidney Tenório.

A mãe de Anthony foi chamada para a delegacia nesta quarta. Os delegados contaram para ela que Matheus tinha sido preso e confessou ter matado o menino. “Não, o meu filho amava de paixão o pai. Porque ele fez isso”, gritava a mãe na Delegacia-Geral da capital.

O menino passou o fim de semana na casa do pai. Na segunda-feira (27), foi levado para a escola por Matheus, passou mal e depois foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Durante o velório, o pai de Anthony lamentou a morte do filho e até chorou durante entrevista à TV.

“Ele acordou primeiro do que eu e me chamou: ‘Papai, está na hora de ir para escola. Estou com fome’. Dei banho nele e no caminho para a escola passei na casa da mãe dele para buscar o fardamento dele. Levei ele para escola alegre e feliz”, disse o pai de Anthony um dia antes de ser preso.

Comprou veneno para matar o filho por R$ 13

Na manhã desta quarta, a Polícia Civil realizou uma vistoria na escola onde a criança estudava. Os policiais recolheram o HD com as imagens da câmera de segurança do local e descobriram que as câmeras filmaram o pai da vítima jogando o frasco de veneno encontrado posteriormente no local.

Segundo a investigação, Matheus fez isso na tentativa de incriminar a escola. “Nós mostramos as provas e pressionamos, foi quando ele confessou o crime”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil, Matheus contou ainda que há oito dias comprou o chumbinho por R$ 13 no bairro do Jacintinho. A mãe dele preparou um mingau para o neto comer antes da escola. Foi nesse momento que o pai pegou o veneno e colocou na comida da criança.

“Todas as linhas serão investigadas. Até o momento ele confessou que fez tudo sozinho. Que comprou o chumbinho e que colocou na comida da criança. Ele passou dias planejando como fazer e como matar o menino”, disse o delegado Gustavo Xavier.

O frasco com o veneno foi encontrado por uma funcionária e entregue à diretora por ser suspeito. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) acionou a policia para recolher o frasco e as imagens das câmeras de segurança.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/10:55:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...