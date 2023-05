Com dois jogadores a mais, Flamengo sofre pressão do Bahia, mas vence em Salvador

Gabriel comemora o segundo gol do Flamengo Gilvan de Souza (Foto> / CRF)

Rubro-Negro teve dificuldades no 3 a 2 na Arena Fonte Nova

O Flamengo sofreu mas venceu o Bahia, na Arena Fonte Nova, no jogo que abriu a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar de 3 a 2, o Rubro-Negro leva os três pontos para o Rio de Janeiro.

Matheus França, Gabigol (de pênalti) e David Luiz marcaram para o Flamengo, todos na etapa inicial. Foi o primeiro gol do zagueiro em 75 jogos pelo time carioca. Do lado do Bahia, Biel e Ademir balançaram as redes, uma vez em cada tempo.

No segundo tempo, o Bahia teve dois zagueiros expulsos, Rezende e Kanu, aos 29 e 33 minutos. Ainda assim, o time da casa teve boas oportunidades de empatar em contra-ataques, mas pecou nas finalizações.

O Flamengo chegou aos nove pontos e saltou da 12ª para a quarta colocação, mas isso deve mudar com o decorrer da rodada. De qualquer maneira, o time deixou de vez a parte de baixo da tabela. O Bahia está em 13º, com seis pontos.

O jogo

Os dois times entraram em campo com três zagueiros, mas parecia que alguns deles tinham ficado no vestiário, principalmente os do Bahia. O mandante dava muito espaço para o Flamengo jogar, algo raro quando a equipe carioca joga, mesmo no campo adversário.

Nos primeiros minutos, o Bahia compensou os erros de marcação com um bom toque de bola e se aproximou com frequência do gol de Matheus Cunha, com algum perigo duas vezes. Mas em seis minutos o plano de Renato Paiva ruiu.

Matheus França abriu o placar aos 22 minutos, em jogada ensaiada de cobrança de falta lateral. David Luiz foi quem escorou para o gol do garoto. Seis minutos depois, Gabriel Barbosa fez de pênalti, infração sofrida por Arrascaeta após drible desmoralizante em Vitor Hugo, ex-Palmeiras.

Parecia que o Flamengo ditaria o ritmo a partir daí, mas aí foi a vez da marcação carioca não parar um boa troca de bola baiana, e gol de Biel. Um bonito gol, com chute forte e colocado. Os jogadores do Bahia se animaram, mas aí começaram a reclamar da arbitragem de Paulo Zavonelli.

Primeiro lances de pênalti (que não foram) e depois de uma falta invertida, justamente no terceiro gol flamenguista, marcado por David Luiz, já nos acréscimos.”Ele está invertendo faltas, não dá”, reclamou o zagueiro Kanu, ao fim da etapa inicial

Sampaoli gasta todas as trocas no intervalo

Chamou a atenção também o técnico Jorge Sampaoli ter feito todas as substituições, as cinco possíveis, no intervalo. Incluindo o goleiro Matheus Cunha, que sentiu um desconforto muscular e deu lugar a Santos. David Luiz também havia reclamado de dores no intervalo.

Ou seja, ele não poderia mais trocar ninguém por 45 minutos, mais os acréscimos. Talvez Sampaoli achava que o jogo estava definido na Fonte Nova e quis poupar jogadores para o confronto de terça-feira (16), clássico contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.

Se achou isso, se enganou. Com cinco minutos, o Bahia diminuiu, gol de Ademir, seu primeiro pelo clube. O camisa 7 entrou no intervalo — mas só ele, registre-se.

O time da casa ensaiou uma pressão, mas aos poucos os substitutos no Flamengo foram se encontrando e as tentativas do Bahia não levavam perigo. Aos 28 minutos, o zagueiro Rezende, que estava amarelado, foi expulso após falta dura em Wesley.

A expulsão aliviou para o Flamengo, e tudo ficou ainda mais fácil quando Kanu, três minutos depois, também levou o vermelho (deixou o braço em Gabriel Barbosa, em lance contestado pelos adversários) e deixou o Bahia com nove jogadores em campo — e nenhum zagueiro, já que Rezende também tinha recebido o vermelho e Vitor Hugo havia saído no intervalo.

Com dois a mais, o Flamengo tentou cozinhar a partida até o final para garantir os três pontos, mas, por incrível que pareça, ainda levou pelo menos uns três sustos em campo.

Bahia 2 x 3 Flamengo

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo (Ademir) e Rezende; Jacaré, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano e Matheus Bahia (Ryan); Cauly, Biel e Arthur Sales (Kayki). Técnico: Renato Paiva.

Flamengo: Matheus Cunha (Santos); Fabrício Bruno, David Luiz (Wesley) e Léo Pereira; Thiago Maia (Erick Pulgar), Victor Hugo, Matheus França, (Vidal) Arrascaeta e Ayrton Lucas; Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols: Biel (34min1ºT), Ademir (5min2ºT) para o Bahia; Matheus França (22min1ºT), Gabriel Barbosa (28min1ºT), David Luiz (48min1ºT) para o Flamengo.

Cartões amarelos: Vitor Hugo, Rezende, Ademir, Yago Felipe, Kanu (Bahia), Vidal, Fabrício, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Flamengo)

Cartão vermelho: Rezende, Kanu (Bahia)

Público: 47.655 pagantes

Renda: R$ 1.918.299,00

Motivo: sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13 de maio de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Árbitro: Paulo César Zavonelli da Silva-MG

Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Marcyano da Silva Vicente-MG

Árbitro de vídeo: Wagner Reway-PB

