Luverdense segura empate com Uberlândia, avança na Copa do Brasil e garante R$ 675 mil

Em jogo aberto e muito disputado, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, Luverdese e Uberlândia (MG) empataram, há pouco, em 1 a 1.

Como jogou fora de casa, no estádio Parque do Sábia, o time de Lucas do Rio Verde tinha vantagem de empate e garantiu vaga para a próxima etapa da competição nacional, além de assegurar R$ 675 mil de premiação. Somando com o valor recebido na fase inicial, R$ 560 mil, o LEC já angariou mais de R$ 1,2 milhão pela participação.

Os 90 minutos foram bastante estudados e ambas as equipes conseguiram criar e se comportaram bem. Pelo Luverdense, o goleiro Gabriel Félix foi um dos nomes da partida e fez inúmeras defesas importantes. Já pelo Uberlândia, Luizinho foi um dos que mais se movimentou, mas pecou no último toque e não conseguiu converter as chances criadas. Ambos os gols saíram no primeiro tempo. Mailson marcou para os mineiros e Isac deixou tudo igual.

O próximo adversário do Luverdense sairá do confronto entre Mirassol e Red Bull Bragantino, ambos de São Paulo, no próximo dia 18, às 19h15. O duelo, data ainda não definida, será no estádio Parque das Emas.

O jogo – aos 5 minutos o Uberlândia chegou bem. Luizinho puxou para a direita, mas a defesa do Luverdense conseguiu abafar o perigo. Aos 8, novamente Luizinho arriscou, mas a bola foi nas mãos do goleiro Gabriel Félix.

Aos 10, o Luverdense respondeu. Em bobeada da zaga do time mineiro, Alan Fabrício arrancou e chutou forte, mas mandou para a linha de fundo. Aos 11, outra boa chegada. Robertinho cruzou na área, na cabeça de Lucas Lima, que desperdiçou a oportunidade.

Aos 12, Gabriel Félix evitou o gol do Uberlândia. Após boa jogada para o ataque, Luizinho conseguiu finalizar com perigo, mas o goleiro realizou boa defesa para o time de Lucas do Rio Verde. Na marca dos 21, após confusão na área, o LEC chegou com perigo, mas a zaga mineira afastou para longe.

Luizinho vinha incomodando a defesa do Luverdense e respondeu logo no lance seguinte. O jogador desceu para o campo de ataque, tentou um drible e arrisca. A bola desviou na zaga do LEC e ficou fácil para Gabriel Félix.

Aos 25, Mailson abriu o placar para o Uberlândia. Em boa jogada, o jogador conseguiu finalizar e marcar. O assistente chegou a levantar impedimento, vendo lance irregular, mas o juiz validou a jogada e confirmou o gol. Uberlândia 1 X 0 Luverdense.

O Luverdense foi para cima e aos 31 ficou perto de empatar. Em cobrança de falta, Alan Fabrício cruzou na área e Lucas Lima subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme para a linha de fundo. A arbitragem também já marcava irregularidade no lance.

Aos 35, a defesa do Uberlândia quase marcou contra. Em bobeada, a zaga se atrapalhou e quase mandou contra o próprio gol. Já aos 38, foi a vez do LEC bobear. Em apagão no sistema defensivo, a bola sobrou livre para Reis, que mandou para fora, desperdiçando chance incrível.

Já no apagar das luzes, o Luverdense conseguiu empatar. Em cobrança de falta, Maycon bateu com categoria. O goleiro Marcos Miranda defendeu, mas proporcionou rebote para Isac, que não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. Uberlândia 1 X 1 Luverdense.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o time de Lucas do Rio Verde ficou perto de virar. Lucas Lime fez boa jogada individual, se livrou da marcação e cruzou na área. Isac subiu bem e cabeceou, mas pela linha de fundo, passando perto da meta adversária.

O Uberlândia respondeu logo depois, e Gabriel Félix fez mais um de seus milagres. Luizinho bateu forte, mas o goleiro do LEC conseguiu fazer defesa incrível e evitar que o adversário ampliasse o marcador.

Aos 6, o Uberlândia cobrou falta perigosa na área, mas a defesa do LEC afastou. Aos 14, outro bom ataque dos mineiros. A bola, no entanto, desviou na zaga do Luverdense e ficou fácil para Gabriel Félix.

Na marca dos 18, a defesa do Uberlândia voltou a bobear. Isac ficou com a bola e lançou para Alan Fabrício, que ia saindo livre. A zaga do time mineiro conseguiu se recuperar e mandou para a lateral, ao mesmo tempo que o bandeirinha dava impedimento.

Aos 19, o Uberlândia perdeu chance incrível de ficar na frente do placar. Em excelente lançamento de Everton, Wandinho ficou cara a cara com o goleiro do LEC, mas pecou na finalização e mandou para fora.

Gabriel Félix seguiu salvando o Luverdense. Aos 23, em cobrança de falta, a bola foi lançada na área e deu bate e rebate. O ataque do Uberlândia arriscou três vezes, mas parou no paredão do time de Lucas do Rio Verde, que evitou o gol.

Aos 30, foi a vez do Luverdense assustar. Léo Goteira chutou forte e o goleiro adversário rebateu. A bola sobrou livre para o colombiano Neider Batalla, que desperdiçou e mandou para a linha de fundo. Aos 32 outra chance. Murilo arrisca e Marcos Miranda espalma para a linha de fundo.

O time de Lucas do Rio Verde passou a dominar as ações do jogo e aos 37 criou bem. Léo Goteira passou para Murilo, que arriscou, mas mandou para fora, assustando o goleiro adversário. Aos 42, o Uberlândia chegou bem. Luizinho desviou da zaga e arriscou, mas Kadu tirou. No rebote, o ataque mineiro mandou para fora.

Por:Só Notícias/Luan Cordeiro

