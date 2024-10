Fluminense vence o Cruzeiro no reencontro com o técnico Fernando Diniz

Lance do jogo entre Fluminense e Cruzeiro | Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Tricolor chegou aos 30 pontos e está momentaneamente fora da zona de rebaixamento.

O Fluminense levou a melhor sobre o Cruzeiro na partida que marcou o reencontro com o técnico Fernando Diniz. Nesta quinta-feira (3), o Tricolor bateu a Raposa por 1 a 0 no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ótimo passe de Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias anotou o único gol da noite. Com o resultado, o Flu chegou 30 pontos e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento.

O Tricolor aparece na 16ª colocação, mas pode ser ultrapassado por Corinthians e Vitória, que jogam no fim de semana. Agora, a equipe de Mano Menezes volta as atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor enfrentará o Flamengo no dia 17 deste mês (uma quinta-feira), às 20h, no Maracanã.

O jogo

Fluminense e Cruzeiro promoveram uma etapa inicial animada e de boas chances para os dois lados, mas também de muitos vacilos. Dentro dos primeiros 15 minutos, o Tricolor teve duas chances após subir a pressão e forçar o erro do adversário.

Na sequência, a Raposa respondeu com um lance inacreditável. Numa jogada de transição rápida, Lautaro avançou, passou como quis por Manoel e tocou para Gabriel Veron. O atacante ficaria cara a cara com o Fábio, mas o goleiro trombou com o jogador, e os dois caíram. Kaio Jorge pegou o rebote, finalizou com desvio em Samuel Xavier e carimbou a trave. A bola ainda rebateu em Marcelo e em Thiago Santos antes de ficar sob o controle do Flu.

O jogo seguiu lá e cá. O Fluminense teve um pouco mais de posse, mas dava muitos espaços para o Cruzeiro chegar com perigo. No fim das contas, ninguém aproveitou, e o primeiro tempo terminou sem gols.

No retorno do intervalo, o Cruzeiro voltou melhor, mas a equipe de Mano não demorou muito para crescer na partida. E o Fluminense fez valer esse bom momento para abrir o placar no Maracanã. Jhon Arias tabelou com Ganso, invadiu a área pelo lado direito e soltou a bomba, sem qualquer chance de defesa para Cássio.

O Cruzeiro sentiu o gol e começou a errar muito na partida. Dessa forma, o Fluminense conseguiu manter o controle do jogo durante boa parte do segundo tempo.

O único vacilo do Flu veio por volta dos 35 minutos, quando Matheus Henrique apareceu livre na área para cabecear. No entanto, para sorte do Flu, Fábio estava ligado e fez grande defesa. No rebote, Thiago Santos apareceu para atrapalhar Kaio Jorge.

Ficha técnica

Fluminense x Cruzeiro

Data e hora: 3/10/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)

Cartões amarelos: Victor Hugo, Keno, Arias, Kauã Elias, Marcelo, Fuentes, Thiago Santos e Manoel (FLU) / Matheus Henrique, Walace e Barreal (CRU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Arias (1-0) (10’/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 38’/2ºT), Manoel, Thiago Santos e Marcelo (Fuentes, 38’/2ºT); Martinelli, Victor Hugo (Bernal, Intervalo) e Paulo Henrique Ganso (Lima, 32’/2ºT); Jhon Arias, Keno (Kevin Serna, 16’/2ºT) e Kauã Elias.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, Zé Ivaldo (Walace, 16’/2ºT), Villalba e Marlon (Kaiki Bruno, 33’/2ºT); Lucas Romero (Barreal, 16’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Peralta, 33’/2ºT), Gabriel Veron (Tevis, 22’/2ºT) e Kaio Jorge.

Fonte: Portal O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/08:10:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...