Fluminense cai para o Juventude no Sul e perde chance de colar no G6

O Fluminense sofreu novamente fora de casa e foi derrotado por 1 a 0 pelo Juventude, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. Com o resultado, os tricolores seguem em oitavo, com 45 pontos. Já os gaúchos chegaram a 39 e vão dormir fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Juventude foi melhor nos 90 minutos. Os donos da casa marcaram ainda no primeiro tempo, com Vitor Mendes. O Fluminense pouco mostrou força para buscar o empate e sofre mais uma derrota longe do Rio de Janeiro.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o América-MG, no domingo, no Maracanã. Já o Juventude viaja para encarar o Atlético-MG, no Mineirão.

O jogo – O Fluminense até tentou equilibrar as ações no início e chegou com perigo com Calegari. No entanto, o Juventude logo se impôs e abriu o placar aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio, Dawhan desviou e Vitor Mendes apareceu para cabecear para a rede.

O gol não mudou o panorama da partida. Tanto que o Juventude quase ampliou com Capixaba. O goleiro Marcos Felipe fez boa defesa. Do outro lado, o Fluminense pouco produzia no setor ofensivo.

O Juventude continuou criando boas chances de ampliar, mas parou na zaga tricolor. Já o Fluminense só assustou nos minutos finais, com Lucca. O atacante finalizou para boa defesa de Douglas. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, os gaúchos mantiveram o controle da partida. O Fluminense continuava tendo problemas no ataque. Os cariocas ainda viram o Juventude colocar uma bola na trave com Guilherme Castilho.

O Fluminense só foi esboçar uma pressão nos minutos finais. Só que o Juventude recuou e conseguiu segurar a vitória para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

