De acordo com as informações do delegado Nilson Friedrich, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, o corpo foi encontrado por um andarilho e populares que passavam pela região. A Polícia Militar foi acionada e em seguida, a Polícia Civil e perícia.

Igreja abandonada, às margens de rodovia. (Foto: Direto das Ruas) -Homem é encontrado morto em igreja abandonada na BR-163,na saída para São Paulo, em Campo Grande no Mato Grosso do Sul.

