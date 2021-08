No Castelo do Dragão, Atlético-GO e Internacional ficam no empate sem gols

No meio da tabela, Atlético-GO e Internacional se encontraram neste sábado. Em jogo equilibrado, as duas equipes não balançaram a rede no Castelo do Dragão e ficaram no empate por 0 a 0.

Mesmo fora de casa, a primeira grande oportunidade foi colorada. Depois de nove minutos de equilíbrio, o zagueiro não conseguiu afastar e Yuri Alberto finalizou em cima do goleiro adversário.

O Atlético respondeu mais tarde e de forma objetiva – Arnaldo atacou pela direita e chutou cruzado para André Luiz completar para o fundo da rede. Porém a arbitragem viu impedimento e anulou o tento goiano.

Sem grandes emoções, as duas equipes foram para o vestiário com o marcador zerado.

No segundo tempo, o Dragão iniciou com maior ímpeto. Primeiro com Janderson finalizando cruzado, mas em posição irregular. Em seguida, João Paulo chutou da grande área e o zagueiro Bruno Méndez salvou em cima da linha.

O jogo esfriou no Castelo do Dragão – enquanto o Atlético tinha a bola, mas sem efetividade, o Inter apostava no contra golpe. Aos 28 minutos, Heitor arriscou de fora e parou na trave.

A partir do susto, o Colorado cresceu na reta final e acumulou boas oportunidades com Caio Vidal e Palacios. Ainda assim, o marcador seguiu zerado e as duas equipes amargaram o empate.

O resultado final deixa o Atlético com 25 pontos na tabela, em sétimo lugar. Ao mesmo tempo, o Inter é meio de tabela com 23 pontos, na décima colocação.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...