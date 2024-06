WhatsApp permitirá traduzir mensagens de voz automaticamente; entenda

(Foto: Reprodução/ Canva)- Nova ferramenta deve transcrever o conteúdo do áudio para o idioma escolhido.

Uma nova atualização do WhatsApp deve permitir a tradução automática de mensagens de voz em tempo real. De acordo com WaBetaInfo, a ferramenta conseguirá identificar o idioma da mensagem e transcrevê-la inicialmente nos idiomas disponíveis, como inglês, espanhol, português, russo e hindi.

A ferramenta ainda está disponível apenas na versão beta número 2.24.13.8 para dispositivos móveis Android, ou seja, ainda está em fase de testes. Ainda não é possível garantir que o recurso já esteja disponível na próxima atualização do aplicativo.

Essa função poderia funcionar como um tradutor em tempo real. Por exemplo, se você receber uma mensagem de voz em um idioma que não entende, o aplicativo poderá transcrevê-la para o idioma que você utiliza.

Fonte: O Liberal

