Fluminense sofrem mas vence o Fortaleza no Castelão pelo Brasileiro

O Fluminense sofreu, mas garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor Carioca bateu o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, pela 7ª rodada. O goleiro Fábio foi o destaque do clube carioca.

Os visitantes fizeram o gol logo no início e depois se defenderam na maior parte do jogo. O Fortaleza pressionou, ficou na bronca com a arbitragem, em lance de pênalti, e parou em Fábio. O goleiro fez boas intervenções e salvou o Fluminense.

Com a vitória, o Fluminense pula para 11 pontos e está na sétima colocação do Brasileiro. Já o Fortaleza segura a lanterna, com apenas um ponto em seis jogos.

As duas equipes agora têm compromissos internacionais. O Fluminense visita o Oriente Petrolero, na Bolívia, nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O Tricolor Carioca está em situação delicada. Terceiro colocado do Grupo H, o Flu precisa vencer por seis gols de diferença, além de torcer por um empate entre Junior Barranquilla (COL) e Unión Santa Fe (ARG). Já o Fortaleza enfrenta o Colo-Colo, no Chile, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela Libertadores. Segundo colocado do Grupo F, o Leão do Pici joga pelo empate para avançar às oitavas de final.

Já pelo Brasileiro, o Fluminense tem o clássico com o Flamengo pela frente, domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. O Fortaleza, por sua vez, recebe o Juventude, sábado, às 20h30 (de Brasília), no Castelão. (As informações são do Gazeta Esportiva – foto: arquivo/assessoria)

23/05/2022

