Fluminense vacila e cede empate para o Avaí no fim

O Fluminense perdeu a chance de praticamente escapar do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Avaí, neste domingo, na Ressacada. Com o resultado, os tricolores chegaram a 42 pontos e ainda seguem ameaçados. Já os catarinenses, com 19, já rebaixado, apenas esperam o fim da temporada

O duelo foi muito ruim tecnicamente durante a maior parte dos 90 minutos. Mais organizado, o Fluminense marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Marcos Paulo. Já nos acréscimos, o Avaí empatou em cobrança de pênalti de João Paulo.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira, no Maracanã. No dia seguinte, o Avaí vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo.

O Avaí começou melhor a partida e quase abriu o placar aos seis minutos. João Paulo foi lançado na área, mas na hora da finalização foi abafado por Marcos Felipe. No cobrança de escanteio seguinte, o goleiro tricolor apareceu novamente para salvar os visitantes ao evitar um gol olímpico.

Aos poucos, o Fluminense equilibrou o confronto e passou a dominar a posse de bola. Os tricolores tinha dificuldade em criar boas jogadas, mas conseguiu marcar aos 35 minutos. Gilberto fez grande jogada e cruzou para Marcos Paulo cabecear para a rede.

Nos minutos finais, os visitantes passaram a administrar o resultado. O Avaí não conseguiu pressionar e teve que sair para o intervalo com a desvantagem no marcador na Ressacada.

No segundo tempo, o ritmo da partida seguiu lento. O Avaí tentava mais o ataque, mas não levava perigo ao gol de Marcos Felipe. O Fluminense parecia estar satisfeito com a vantagem mínima e só trocava passes, sem qualquer objetividade.

Somente aos 34 minutos, o Fluminense chegou com qualidade ao ataque. Guilherme deixou Pablo Dyego na cara do gol, mas o atacante finalizou pela linha de fundo.

Na parte final da partida, os visitantes tentaram manter a posse de bola, mas viram o Avaí empatar aos 46 minutos. Nino cometeu pênalti em Jonathan. João Paulo cobrou e Marcos Felipe defendeu, mas a cobrança foi anulada pelo VAR após o goleiro se adiantar. Na segunda tentativa, João Paulo mandou para a rede para dar números finais na Ressacada.

01/12/2019

