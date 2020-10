Fluminense vence bem e afunda o lanterna Goiás no Campeonato Brasileiro

O Fluminense conseguiu uma grande vitória fora de casa nesta quarta-feira. Jogando na Serrinha, em Goiânia (GO), o Tricolor derrotou o Goiás por 4 a 2 em choque válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim o Fluminense chegou aos 21 pontos, encostando na briga pelas primeiras posições. Já os goianos continuam sem situação delicada, segurando a lanterna com nove pontos. Yago Felipe, Fred, Nenê e Digão marcaram os gols dos cariocas, com Rafael Moura descontando.

A partida começou com um ritmo muito lento, com as duas equipes se estudando. O primeiro susto foi aos 11 minutos, em chute de Jefferson que passou à esquerda do goleiro Muriel. Aos 16 minutos o Fluminense teve um gol anulado. Igor Julião cruzou e Yago Felipe chutou para o fundo da rede. Mas o lateral estava impedido na hora do passe.

O Goiás abriu o placar aos 21 minutos. Heron recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Rafael Moura chutar no canto esquerdo do goleiro tricolor.

Com a desvantagem o Fluminense se lançou ao ataque e o Goiás, sem aproveitar os contragolpes, foi ficando acuado. Quase levou o empate aos 39 minutos, quando Nenê cobrou escanteio e Digão cabeceou para grande defesa de Tadeu. Um minuto depois, porém, o arqueiro goiano nada pode fazer, Yago Felipe recebeu na área e chutou colocado para recolocar a igualdade no marcador.

No último lance do primeiro tempo, a arbitragem voltou a anular corretamente um gol do Fluminense, uma vez que Fernando Pacheco estava impedido quando cruzou para o complemento certeiro de Hudson.

O Fluminense voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro, pressionando. Tanto que virou aos sete minutos. Caio Paulista cruzou e Fred se antecipou aos zagueiros para cabecear a bola para o fundo da rede.

O Goiás então partiu para o ataque. Aos 17 minutos o time goiano quase empatou. Após cruzamento na área Rafael Moura chutou com violência e Muriel operou um milagre. Mas quatro minutos depois o time da casa recolocou a igualdade no placar. Com a ajuda do VAR o árbitro deu toque de mão de Digão na área. Rafael Moura cobrou o pênalti com perfeição.

Mas nem deu tempo para comemorar pois dois minutos depois Nenê arriscou de fora da área e desempatou o confronto. O Goiás sentiu o golpe e o Fluminense tratou de ampliar aos 30 minutos. Após cobrança de falta a bola sobrou para o chute de Digão. Foi o golpe final para definir o triunfo tricolor.

As duas equipes voltam a campo no fim de semana. No sábado o Goiás vai a Minas Gerais encarar o Atlético-MG às 21h(de Brasília). Já no domingo, às 16h (de Brasília), o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

07/10/2020 22:25

