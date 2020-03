Fluminense vence o Botafogo-PB e segue vivo na Copa do Brasil

O Fluminense fez valer o mando de campo na Segunda Fase da Copa do Brasil e venceu por 2 a 0 o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores avançam na competição de mata-mata e vai encarar o Figueirense na próxima etapa.

Após um primeiro tempo em que teve dificuldade para criar boas jogadas, o Fluminense chegou ao triunfo na etapa final. Marcos Paulo abriu o placar e Nenê, de pênalti, deu números finais no Maracanã.

O jogo – o Flu começou a partida pressionando o Botafogo-PB. Os tricolores rondavam a área, mas só conseguiram levar perigo aos 15 minutos. Evanílson aproveitou cruzamento, resvalou de cabeça e viu a bola ir muito perto da trave.

O Botafogo-PB pouco buscava o ataque e deixava o Fluminense se aproximar da área com facilidade. Tanto que aos 24 minutos, após novo cruzamento, Gilberto apareceu de surpresa e se esticou para mandar na trave.

Só que os visitantes chegaram com perigo aos 29 minutos. Cássio Gabriel arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo de Muriel.

Depois de um período sem muita emoção, o Tricolor Carioca voltou a pressionar na parte final. Aos 38 minutos, Wellington Silva fez boa jogada individual e chutou para boa defesa de Samuel. Os donos da casa seguiram em busca do gol, mas tiveram que sair para o intervalo com a igualdade no placar no Maracanã.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu com o domínio da partida. Só que desta vez, o gol aconteceu aos seis minutos. Gilberto chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Evanílson deixou passar para Marcos Paulo chutar colocado, no canto. A bola ainda bateu na trave antes de ir para a rede.

O revés foi sentido pelo Botafogo-PB, que não tinha força para reagir e ainda viu o Fluminense manter a pressão no ataque. Os tricolores quase ampliaram aos 17 minutos. Marcos Paulo tentou o cruzamento, mas ninguém encostou na bola, que foi na trave.

Os visitantes só conseguiram chegar com perigo aos 20 minutos. Dico foi lançado, entrou na área, passou por Muriel, mas chutou fraco e viu Digão salvar os cariocas.

Só que a resposta do Fluminense veio em grande estilo aos 26 minutos. O árbitro marcou pênalti de Lohan em Gilberto, após disputa pela bola em cobrança de escanteio. Nenê cobrou com categoria para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Os cariocas poderiam ter aumentado o marcador aos 32 minutos, quando Evanílson mandou a bola para a rede. No entanto, o árbitro marcou erradamente impedimento do atacante no lance.

Nos minutos finais, o Fluminense tratou de manter a posse de bola no ataque. O Botafogo-PB ainda criou boas chances para diminuir, mas teve que se contentar com a eliminação no Maracanã.

