Claudinho marca e Bragantino termina Brasileirão com vitória sobre o Grêmio

Cumprindo tabela na última rodada do Brasileirão, Bragantino e Grêmio se enfrentaram nesta quinta-feira. Jogando no Nabizão, o Braga fez a lição de casa e venceu o time reserva do Grêmio por 1 a 0. O gol da vitória foi do artilheiro Claudinho.

Faltou ambição para as duas equipes no primeiro tempo. Com o time reserva em campo, o Grêmio se retraiu e deixou o Bragantino comandar as ações. Contudo, o time da casa não conseguiu balançar a rede e o artilheiro Claudinho parou no travessão.

Já no segundo tempo o clima foi outro! Claudinho estava motivado a ser o artilheiro do Brasileirão e o meia precisou de sete minutos para acertar de belo chute rasteiro de fora da área e anotar o seu 18º tento na campeonato.

O Massa Bruta, após o gol, apenas administrou o resultado. O Grêmio continuou apostando em contra-ataques, mas não conseguiu muitas jogadas agudas e o resultado permaneceu até o apito final.

O Bragantino termina o Campeonato Brasileiro com 53 pontos conquistados e classificado para a Sul-Americana, na 10ª posição da tabela. O Grêmio consegue a vaga para a Libertadores e termina a temporada em sexto, com 59 pontos.

Fonte:Gazeta Esportiva 25/02/2021 22:32

