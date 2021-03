Fofão acusado de atuar no ‘DELIVERY DO PÓ’ é preso pela Policia Militar em Novo Progresso

EM NOVO PROGRESSO – ACUSADO DE ATUAR NO ‘DELIVERY DO PÓ’ É PRESO PELA PM EM NOVO PROGRESSO.

A Policia militar logrou êxito ao realizar uma abordagem em um acusado de tráfico de drogas, por volta das 13h00mn de ontem (04/03) neste município, sendo que o acusado realizava o “Delivery do pó”, com a intenção de despistar o policiamento do comercio de drogas, que o acusado vinha praticando neste município.

Após varias denúncias anônimas que o nacional “Cleomir”, vulgo Fofão, estaria realizando o comércio de drogas neste município, o mesmo foi abordado pela guarnição, no Bairro Santa Luzia, quando estava realizando “entregas” de marmitas. No momento da abordagem o suspeito apresentou nervosismo, sendo vistoriado o interior da mochila que carregava, o qual os militares encontraram além de varias marmitas, a quantia de 572g (quinhentos e setenta e duas gramas) de substancia análoga à cocaína, junto com 01 (uma) balança de precisão. No bolso de “Fofão” estava a quantia de R$ 2.328,00 reais em espécie, tendo sido dado voz de prisão ao acusado.

O acusado informou aos policiais durante questionamento, que estaria com mais entorpecentes na residência do mesmo. Na residência de Fofão foi localizado a quantia de 3,9 gramas de substância análoga a maconha, além de várias embalagens utilizadas para embalar a cocaína e maconha. O suspeito utilizava a mochila de delivery para realizar o comercio de drogas e tentar despistar o policiamento.

Fofão foi apresentado na delegacia de policia civil, junto ao material apreendido, para as devidas medidas legais e cabíveis.

Foto: Divulgação

Reportagem: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso

