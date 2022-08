Fogo em vegetação queima ponte em bairro de Novo Progresso

Ponte queimada no Bairro Juscelandia (FotoVia WhatsApp) – Um incêndio na vegetação nas proximidades do bairro Juscelandia em Novo Progresso queimou uma ponte de madeira que liga o bairro ha outros e a cidade.

“Aparentemente tivemos um incêndio criminoso, algumas pessoas acabaram acendendo a vegetação para fazer limpeza nos lotes abandonados em torno do bairro, e esse fogo acabou se alastrando e atingindo a ponte”. A colocação descontrolada e irresponsável de fogo nos matagais e terrenos sem medir as consequências provoca prejuízos como este, disse a moradora para a redação do Jornal Folha do Progresso.

A prefeitura ainda não se manifestou sobre quais providencias será tomada para solucionar o problema.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/17:11:00

