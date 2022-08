Suspeito de fingir ser contador e falsificar documentos fiscais é preso no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

As pessoas procuravam Alysson Lima para resolver pendências de débitos tributários fiscais com órgãos estaduais e federais de fiscalização.

De acordo com informações da diretoria de polícia, as investigações começaram em fevereiro deste ano quando 30 pessoas procuraram a Seccional Urbana da Sacramenta denunciando que Alysson Lima se passava por contador e falsificava Documentos de arrecadação de Tributos Federais (DARFS)

