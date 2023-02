Acidente entre duas motos deixa homem com ferimento grave e mulher com escoriações

Samu e Policia Militar foram acionados por volta das 01h15min, deste sábado, 11 de fevereiro de 2023, para atender a um acidente que deixou dois feridos na avenida Cristalina, no bairro Jardim América, em Novo Progresso. Trata-se de uma colisão envolvendo duas motocicletas. (Foto: Reprodução tv Progresso Facebook)

Se envolveram no acidente as motos Honda Bros de cor preta e Titan vermelha, ambas de Novo Progresso. Os dois condutores foram conduzidos ao Hospital Municipal pelos socorristas do Samu. O motociclista Wilton Alves Ferreira, de 64 anos, teve ferimento na cabeça no pé, aguarda transferência para hospital regional de Itaituba, a outra motociclista (não identificada) com escoriações pelo corpo. O trânsito ficou parcialmente prejudicado, atendido pela PM.

As causas do acidente esta sendo apurada.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/02/2023/17/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...