Foragido da Justiça do Mato Grosso usa nome falso, mas acaba preso em Novo Progresso

Altamir Willens foi preso na noite desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, em Novo Progresso. (Foto>Divulgação PM)

Conforme a informação da Policia Militar, chegou a informação que um foragido da Justiça da cidade de Juara (MT), estava na cidade, com buscas realizadas sob comando do 2º Sargento Maduro, conseguiram localizar o foragido no Hotel Helena Drinks, estava trocando de Hotel diariamente para não ser localizado. Ao ser abordado pelos policiais, ele apresentou documento falso de Valdecir Silva. Os militares perceberam que algo estava errado e seguiram conversando com o criminoso. Ele confessou o verdadeiro nome e, ao consultarem o sistema, os militares viram que o criminoso, condenado por homicídio, estava foragido da cidade de Juara (MT).

O condenado acabou sendo preso e levado para delegacia de policia civil de Novo Progresso, onde aguarda a transferência.

