Foragido da Justiça é preso em Altamira durante ação conjunta da PM e PRF

Foto: Reprodução / A Voz do Xingu | Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na noite desta segunda-feira (5/5), em Altamira, no sudoeste do Pará, durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A abordagem ocorreu por volta das 23h45, na BR-230, nas proximidades do bairro Buriti.

A ação foi deflagrada com base em informações obtidas por meio de fonte aberta, que apontavam a circulação de um veículo supostamente ligado à facção criminosa Comando Vermelho, atuante na região em crimes como homicídios, furtos e roubos a residências de alto padrão.

As forças de segurança montaram um ponto de bloqueio na Rodovia Transamazônica e abordaram um veículo VW Gol branco, ocupado por seis pessoas. Durante a busca no interior do carro, foram encontradas uma pistola Taurus G3 calibre 9mm com cinco munições, uma garrucha de dois canos calibre .32 com duas munições, além de R$ 3.229,00 em dinheiro.

O motorista afirmou que o veículo era alugado. A pistola foi assumida por um dos passageiros, enquanto a garrucha foi localizada na cintura do condutor.

Na checagem dos antecedentes, foi constatado que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, válido até abril de 2035, em decorrência de condenação por tráfico de drogas.

Todos os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais.

Fonte: Por Wilson Soares – A Voz do Xingu / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/08:53:44

