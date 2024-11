Foragido da Justiça é preso em RO por assassinato em garimpo de MT há 29 anos

Eládio Lopes de Amorim, atualmente (à esquerda) e em uma imagem de quando estava sendo procurado, em 2006 (à direita) — Foto: Polícia Civil

Eládio Lopes de Amorim era procurado desde 2011, quando foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Noel Carlos da Silva, em 1995.

Um foragido da Justiça de Mato Grosso, identificado como Eládio Lopes de Amorim, de 53 anos, foi preso em Porto Velho (RO), nesta terça-feira (5), pelo assassinato de Noel Carlos da Silva, em garimpo de Juína, a 737 km de Cuiabá, em 21 de maio de 1995.

Eládio era procurado desde 2011, quando foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Na época do julgamento, o réu já estava foragido.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu quando a vítima e o autor estavam em uma cantina do garimpo Mutum.

Testemunhas relataram que a vítima, conhecida como ‘baixinho’, se aproximou de Eládio e o desafiou a atirar em uma garrafa de cachaça que estava no chão. Após Eládio se negar, a vítima o provocou pedindo que atirasse em seu peito. Eládio efetuou três disparos contra Noel, que morreu no local. Após o crime, Eládio fugiu do garimpo.

A prisão foi efetuada durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (Ficco/RO).

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/17:11:54

