Governador do Pará anuncia envio de tropas policiais para combater ataques criminosos no RN

Ataques no RN: Criminosos ateeram fogo em pneus durante a madrugada na BR-101 em Canguaretama — Foto:

Anúncio foi feito pelas redes sociais. Ataques no Rio Grande do Norte já atingiram 45 cidades potiguares em quatro dias.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que vai enviar tropas para auxiliar as ações de segurança no Rio Grande do Norte, estado que está sob ataques criminosos que já atingiram pelo menos 45 cidades potiguares em quatro dias.

“O Pará vai ajudar o Rio Grande do Norte, enviando 60 homens das tropas especializadas da Polícia Militar para apoiar as ações de segurança pública em várias cidades do estado, que desde a última terça-feira, estão sendo alvos de ataques realizados por facções criminosas”, afirma Helder.

O g1 procurou o governo do Pará para saber quando as tropas devem chegar ao RN e também qual o período de atuação, mas ainda não havia obtido retorno até a última atualização da reportagem.

O RN já recebeu equipes da PM do Ceará, que começaram a circular nesta sexta pelas ruas de Mossoró, segunda maior cidade do estado. Chegaram ao estado ainda oito viaturas de policiamento ostensivo e duas do Batalhão de Choque (BPChoque).

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do RN (Sesed) comunicou que os estados devem auxiliar também com a cessão de dois helicópteros – um da PB e um do CE -, além de um outro cedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Há ainda no Rio Grande do Norte 100 agentes da Força Nacional, que trabalham desde quarta (16) de forma ostensiva em apoio às forças estaduais de segurança pública. Outros 90 policiais da Força Nacional vão chegar ao estado nesta sexta, segundo a Sesed.

Desde terça-feira (14), 45 cidades foram alvo de ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Pelo menos 72 pessoas foram presas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia.

Leia também:Cidades do RN têm madrugada de ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/17:32:01 com informações do Cedida g1 Pará — Belém

