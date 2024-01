Foragido de homicídios em Belém é capturado em operação policial em Santana, Amapá

Nesta sexta-feira (26), os cidadãos de Santana, no Amapá, presenciaram o fim de uma longa busca por um fugitivo acusado de 14 homicídios e de chefiar uma facção criminosa em Belém, no Pará, a cerca de 2.173 km de distância.

Operação Conjunta Entre as Polícias do Amapá e Pará

A prisão do indivíduo, cujo nome não foi divulgado, foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) de Santana, sob a responsabilidade da Delegada Luiza Maia. O acusado possuía mandados de prisão temporária e preventiva expedidos pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). De acordo com a delegada, o fugitivo já havia sido localizado anteriormente, mas conseguiu escapar.

“Ele estava sendo procurado pela Polícia do Pará. Inclusive em dezembro, veio uma equipe de Belém para Santana, que tinham as informações de que ele estaria em um bairro no município, e ele realmente estava, mas conseguiu fugir. É um sujeito altamente procurado”, disse a delegada.

O Processo de Captura do Foragido

Os trabalhos de inteligência da polícia foram intensificados após a solicitação de cooperação da Polícia do Pará. As informações levantadas possibilitaram a confirmação das características físicas do indivíduo, bem como a validade dos mandados contra ele. Além dos crimes de homicídio e chefia de facção, suspeita-se também que o indivíduo estivesse envolvido em uma rivalidade com outra facção, motivando ainda mais as tentativas de capturá-lo.

“Diante da solicitação, levantamos todos os dados necessários e confirmamos o local onde ele estava. Estava cercado e não tinha para onde fugir”, explicou Luiza Maia.

Próximos passos e Preocupações

O acusado será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum de Santana e posteriormente entregue às autoridades do Pará. Existe ainda um temor em relação à segurança do detento, visto que ele foi jurado de morte por facções rivais em Belém. “O pedido seria no sentido de resguardar na integridade física e a própria vida dele,” concluiu a delegada Maia.

Fonte: Oantagonista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/09:55:45

