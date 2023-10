Foragido do Pará morre após trocar tiros com uma equipe do Bope de Macapá

(Foto:Reprodução) – Segundo informações do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), a polícia recebeu denúncia anônima de que um grupo pertencente a uma organização criminosa estava reunido em uma residência no bairro São José, na Zona Norte de Macapá, planejando ataques à cidade de Pedra Branca do Amaparí, no interior do Estado.

Diante das informações, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) seguiu para o local da denúncia para fazer averiguação. Ao chegar na residência, os militares teriam sido recebidos à tiros pelo suspeito, que acabou sendo ferido.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para fazer o atendimento médico do suspeito, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Técnica do Amapá (Politec) foi acionada para remoção do corpo.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380 com 1 carregador e 6 munições intactas. Ainda segundo o Ciodes, o infrator estava com mandado de prisão em aberto e era considerado foragido do sistema prisional do Estado do Pará. Gecivaldo fazia parte de uma organização criminosa chamada ‘Novo Cangaço’.

Ele costumava agir de forma violenta nos crimes, sendo apontado como infrator também pelas polícias do Amapá e Goiás nas práticas delituosas.

O material apreendido foi entregue na delegacia para o delegado plantonista.

Fonte:G1 AP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2023/ 08:08:46

